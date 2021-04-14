В Азербайджан доставлено свыше 500 тыс. тонн кормовых продуктов из Турции

БАКУ/Trend/ - Первый контейнерный экспресс-поезд в рамках проекта TURKUAZ прибыл в Баку, сказали в среду Trend в дочерней компании ЗАО «Азербайджанские железные дороги» - ООО ADY Container.

По данным ООО, в тестовом поезде, в двадцати одном 45-футовом контейнере, в нашу страну доставлено 588 тонн кормовых продуктов из Турции.

«Время в пути экспресс блок-поезда TURKUAZ составило 6 суток», – сказали в дочерней компании АЖД.

Контейнерный экспресс-поезд TURKUAZ – новый логистический продукт, разработанный ADY Container совместно с партнёрами из Турции и Грузии, будет осуществлять грузоперевозки два раза в неделю из Стамбула и Мерсина в Баку и в обратном направлении.

«Регулярность поезда, перевозящего экспортно-импортные грузы из Турции в Азербайджан и наоборот, увеличит объем грузов, перевозимых по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, расширит пропускную способность этой линии и повысит ее конкурентоспособность», – подчеркнули в ADY Container.

Напомним, что до сегодняшнего дня по железной дороге БТК перевезено 26,689 тысячи TEU-контейнеров. В прошлом году по БТК было перевезено 11,748 тысячи TEU-контейнеров.

«В первом квартале 2021 года наблюдался рост на 83 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года», – добавили в пресс-службе ООО.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

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