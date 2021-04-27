Председатель Агентства пищевой безопасности Азербайджана встретился с главой Россельхознадзора

БАКУ /Trend/ - 26 апреля в Москве прошла встреча между председателем Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгаром Техмезли и руководителем Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации (Россельхознадзор) Сергеем Данквертом.

Как сообщает во вторник Trend, стороны обсудили двусторонние связи в области пищевой безопасности, перспективы совместного сотрудничества, а также проекты соглашений, которые предусмотрено подписать между Агентством и Россельхознадзором в области ветеринарии, карантина и защиты растений, вопросы, связанные с интеграцией информационных систем.

Стороны обменялись мнениями о проделанной работе по снятию ограничений на экспорт томатов и яблок из Азербайджана в Российскую Федерацию, а также о расширении сотрудничества между Азербайджанским институтом пищевой безопасности и Российским центром карантина растений.

В ходе встречи были обсуждены и другие вопросы повестки дня двустороннего сотрудничества, представляющие взаимный интерес.

(Редактор: Натаван Эфендиева)