На бакинском заводе «Бибиэйбат» завершился ремонт водолазного судна

БАКУ /Trend/ - На бакинском судоремонтно-строительном заводе "Бибиэйбат" завершился ремонт водолазного судна "Тебриз Халилбейли", входящего в состав флотилии Каспийского морского нефтяного флота.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO), на заводе был капитально отремонтирован один вспомогательный двигатель судна и проведен текущий ремонт двух других.

Кроме того, отремонтированы лебедка, масляный и водяной охладители, фитинги, трубопроводы различного назначения, системы автоматического управления, жилые и служебные помещения судна.

"Также очищены и покрашены подводная и надводная части корабля. Проведен ремонт днища и донной арматуры, заменены поврежденные металлические части", - говорится в сообщении.

После успешного завершения ходовых испытаний судно было сдано в эксплуатацию.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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