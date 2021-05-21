Азербайджан увеличивает производство медицинских шприцев

БАКУ /Trend/ - Действующее на территории Пираллахинского промышленного парка предприятие по выпуску медицинских шприцев ООО Diamed Co расширяет производство.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве экономики Азербайджана, в настоящее время на предприятии, где работают около 60 человек, производится четыре вида медицинских шприцев. В ближайшее время на нем планируется увеличить численность сотрудников в связи с переходом на трехсменную работу.

Кроме того, ООО Diamed Co в ближайшее время расширит ассортимент выпускаемой продукции. Предприятие будет также выпускать однограммовые шприцы, внутривенные катетеры и инфузионные наборы.

ООО зарегистрировано в качестве резидента Пираллахинского промышленного парка в 2017 году и использует в процессе производства европейские и японские технологии.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)