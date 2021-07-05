Мы намерены поделиться своим опытом по созданию агросадов с Азербайджаном – турецкий специалист

БАКУ /Trend/ - Мы намерены поделиться своим опытом по созданию агросадов с Азербайджаном.

Об этом в понедельник сказал Trend сотрудник Министерства сельского и лесного хозяйства Турции, эксперт Исмет Эрол, находящийся в Азербайджане по приглашению Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

По его словам, в Турции широко распространена практика сдачи в аренду предпринимателям лесных угодий для создания агросадов.

Эксперт отметил, что приехал в нашу страну, чтобы поделиться опытом в этой сфере. «В настоящее время лесное хозяйство Турции занимает передовую позицию в мире по таким вопросам, как борьба с эрозией, предотвращение лесных пожаров, расширение участков с зелеными насаждениями и др. Мы хотим поделиться своим опытом, чтобы Азербайджан мог быстрее развиваться в этой сфере.

При создании специальных "зеленых" зон приоритетным направлением является посадка фруктовых деревьев на близких к лесным массивам участках. Порой следует пожертвовать состарившимися деревьями и кустарниками. Если держаться за какие-то 3-4 куста на территории, где будут посажены тысячи ореховых, каштановых и других деревьев, то успеха не добиться. Поэтому необходимо довериться структурам, которые действуют в этой области. Порой могут быть допущены ошибки, однако это не должно бросать тень на всю проделанную работу», – добавил Исмет Эрол.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)