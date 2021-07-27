В Азербайджане утвержден новый госстандарт в сфере охраны окружающей среды

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане утвержден госстандарт AZS ISO 14001: 2021 (az) «Системы управления окружающей среды. Требования и показатели по использованию», сообщает во вторник Trend со ссылкой на Госслужбу по антимонопольной политике и надзору над потребительским рынком.

Стандарт утвержден для создания возможностей систематического контроля над негативным воздействием на окружающую среду.

Стандарт основывается на последней версии международного стандарта ISO 14001 и разработан юридическим лицом публичного права «Азербайджанский институт стандартизации» Госслужбы по антимонопольной политике и надзору над потребительским рынком при министерстве экономики и Общественным объединением «Ассоциация качества».

В связи со вступлением в силу нового стандарта госстандарты AZS 835-2015 (ISO 14001-2004) и AZS 054-2001 утратили силу.

Применение нового стандарта будет способствовать рациональному использованию воды и энергии, системному выполнению требований законодательства и охране окружающей среды.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)