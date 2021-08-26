Агентство аграрных услуг Азербайджана намерено расширить применение инноваций в сельском хозяйстве

БАКУ /Trend/ - Агентство аграрных услуг при министерстве сельского хозяйства Азербайджана намерено в ближайшем будущем расширить применение инновационных решений в аграрной сфере.

Об этом, как сообщает в четверг Trend, сказал председатель агентства Мирза Алиев на церемонии национального чемпионата Enactus Azerbaijan.

По его словам, большую помощь в этом направлении аграрной отрасли Азербайджана может оказать молодежь.

"Сегодня молодые кадры востребованы везде, и наше агентство - не исключение. Еще несколько лет назад число молодых кадров, работающих в определенных структурах, было небольшим", - сказал Алиев.

Он также отметил, что сегодня растет и число молодых руководителей.

"Основы политики, направленной на развитие молодежи в Азербайджане, были заложены общенациональным лидером Гейдаром Алиевым", - сказал Алиев.

Enactus - крупнейшая в мире платформа для практического обучения, целью которой является создание лучшего мира при помощи обучения поколения лидеров-предпринимателей и социальных новаторов.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)