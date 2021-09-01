БАКУ /Trend/ - Экспорт продукции азербайджанских предпринимателей в Россию будет упрощен.

Об этом сказал председатель Агентства пищевой безопасности (АПБ) Гошгар Тахмазли, сообщает в среду Trend.

По его словам, между информационными системами Азербайджана и России осуществляются интеграционные работы для повышения оперативности импортно-экспортных операций и осуществления электронного информационного обмена: «Для выдачи фитосанитарных сертификатов запущен соответствующий модуль электронно-информационной системы AQTİS, проводятся работы для ее интеграции с другими международными структурами».

Глава АПБ напомнил, что подписано соответствующее соглашение о координации системы ARQUS FİTO Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ с электронно-информационной системой AQTİS: «После осуществления интеграции между системами сертификат АПБ на фитосанитарную продукцию, экспортируемую из Азербайджана, будет передан в систему ARQUS FİTO, и Россия посредством системы сможет проверить достоверность сертификата. Это упростит экспортные операции местных предпринимателей».

(Автор6 Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)