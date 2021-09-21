Развитие животноводства на освобожденных землях обусловит снижение цен на мясомолочную продукцию в Азербайджане – депутат

БАКУ /Trend/ - Развитие животноводства на освобожденных территориях создаст условия для снижения цен на мясомолочную продукцию в Азербайджане, сказал во вторник Trend председатель комитета по аграрной политике Милли Меджлиса (парламент) Таир Рзаев.

Он отметил, что обеспечение продовольственной безопасности и удовлетворение потребностей населения в мясомолочной продукции являются приоритетными задачами государства.

«Поэтому чрезвычайно важно развитие животноводства, удовлетворение потребностей в животноводческой продукции и сокращение импорта. В прошлом году производство животноводческой продукции выросло на три процента. Освобождение территорий, обладающих большим потенциалом в области животноводства, открывает широкие перспективы для развития этой сферы. Кельбаджарский, Лачинский, Губадлинский, Зангиланский районы и до оккупации были известны как территории с развитым животноводством. После разминирования этих земель и обеспечения безопасности для проживания населения в этих районах стремительно будет развиваться животноводство», - сказал Рзаев.

По его словам, в связи с этим подготовлены проекты и запланированы мероприятия.

«Эти меры будут способствовать снижению цен на мясомолочную продукцию, сокращению импорта и улучшению качества местной продукции», - сказал Рзаев.

По словам депутата, некоторые фермеры уже находятся на пастбищах на освобожденных территориях.

«В ближайшее время на этих территориях будут созданы крупные животноводческие хозяйства, и потребности населения в мясомолочной продукции будут удовлетворяться лучше», - сказал Рзаев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)