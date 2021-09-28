В Германии хотят национализировать 226 тыс. квартир компаний-рантье

Экономика 28 сентября 2021 03:29 (UTC+04:00)
В Германии хотят национализировать 226 тыс. квартир компаний-рантье

Жители Берлина проголосовали за принудительный выкуп жилья у двух крупнейших компаний, сдающих квартиры в аренду. Импровизированный референдум по этому вопросу прошел 27 сентября, его причиной стал резкий рост цен на аренду квартир, передает Trend со ссылкой на Газету.ru.

Всего за национализацию жилья компаний, у которых в собственности больше 3 тыс. квартир, сдаваемых в аренду, проголосовали 56% берлинцев, участвовавших в голосовании.

Сейчас в арендованных квартирах в Берлине проживает 84% жителей. Крупнейшим немецким компаниям-рантье — Deutsche Wohnen SE и Vonovia SE — принадлежит в сумме около 226 тыс. квартир.

По оценкам экспертов, на выкуп всех квартир потребуется около 30 млрд евро, которые можно потратить на строительство нового жилья.

Ранее сообщалось, что почти 3 млн европейцев не смогут отапливать жилье из-за низких зарплат. По данным Европейской конфедерации профсоюзов, это около 15% потребителей.

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