Стали известны доходы и расходы бюджета Государственного фонда социальной защиты Азербайджана
БАКУ /Trend / - Стали известны доходы и расходы бюджета Государственного фонда социальной защиты.
Как сообщает Trend, об этом говорится в проекте закона "О бюджете на 2022 год соответствующего органа исполнительной власти, осуществляющего социальное обеспечение и социальную защиту".
Согласно документу, доходы и расходы ГФСЗ на 2022 год утверждены в размере 5 306,77 млн манатов, что на 160,74 млн манатов, или на 3,1% больше утвержденного прогноза 2021 года.
( Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)
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