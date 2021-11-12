На восстановление и реконструкцию освобожденных территорий Азербайджана из бюджета планируется выделить достаточно средств - Бахтияр Алиев

БАКУ /Trend Life/ - На восстановление и реконструкцию освобожденных территорий Азербайджана из бюджета планируется выделить достаточно средств.

Об этом сказал в пятницу глава комитета Милли Меджлиса по науке и образованию Бахтияр Алиев на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса (парламент) по общественным объединениям и религиозным структурам, науке и образованию, вопросам семьи, женщин и детей, здравоохранению и культуре в ходе очередных обсуждений проекта госбюджета на 2022 год, сообщает Trend.

Он отметил, что учитывая пандемию и 44-дневную Отечественную войну, бюджет 2022 года можно признать успешным.

Председатель комитета коснулся и расходов по образованию, добавив, что в сфере образования проводится большая работа.

"Число студентов, поступающих за государственный счет, существенно увеличено, что является важным шагом к обеспечению доступности высшего образования. Повышение средств на студенческие кредиты до 102 млн манатов также говорит о заботе, оказываемой образованию. Мы предлагаем, чтобы наряду со студенческими кредитами для студентов из социально уязвимой группы населения оплачивались их потребности, связанные с обучением", - заявил Бахтияр Алиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)