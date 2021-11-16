Глава Центробанка Азербайджана о курсе нацвалюты к доллару США

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с начала 2021 года курс национальной валюты к доллару США остается неизменным.

Об этом сказал во вторник председатель Центрального банка Эльман Рустамов в ходе обсуждения проекта госбюджета Азербайджана на 2022 год на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент), сообщает Trend.

Он также отметил, что с начала года в Азербайджане выросла денежная база.

Ожидается, что объем валюты, реализуемой на аукционах, вырастет до конца года, сказал Рустамов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)