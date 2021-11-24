В Азербайджане предложено установить новые госпошлины за объем двигателя легковых автомобилей

БАКУ /Trend / - В Азербайджане предложено установить новые государственные пошлины за регистрацию легкового автомобиля в зависимости от объема двигателя, сообщает в среду Trend.

Это предусматривает поправка в закон "О государственной пошлине", которая обсуждалась сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно поправке, будет изменен размер госпошлин за учет и временную регистрацию транспортных средств, государственную регистрацию транспортных средств в соответствующих органах исполнительной власти на основании договоров об их отчуждении. Кроме того, размер некоторых госпошлин будет определяться не постановлением Кабинета министров, а законом.

Так, если объем двигателя легкового автомобиля составляет до 2 000 кубических сантиметров, то за каждый кубический сантиметр двигателя будет удерживаться госпошлина в размере 0,05 маната; 3 000 кубических сантиметров – 100 манатов + 0,1 маната за каждый кубический сантиметр (начиная с 2 001 до 3 000 кубических сантиметров двигателя); 4 000 кубических сантиметров – 200 манатов + 0,2 маната за каждый кубический сантиметр (начиная с 3 001 до 4 000 кубических сантиметров двигателя).

Законопроект был вынесен на голосование и принят во втором чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)