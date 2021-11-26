В ОАО "Азеристиликтеджизат" прокомментировали вопрос задолженности перед ПО "Азеригаз"

БАКУ /Trend/ - В ОАО "Азеристиликтеджизат" прокомментировали вопрос задолженности производственному объединению (ПО) "Азеригаз".

Как сообщает Trend, начальник отдела абонентской и клиентской службы ОАО "Азеристиликтеджизат" Рафик Алиев заявил, что ведутся работы по погашению задолженности.

"В настоящее время газ подается во все котельные. Проблем с их газоснабжением нет. Для погашения задолженности, которая сформировалась в нынешнем году, принимаются необходимые меры. У ОАО нет задолженностей за прошлые годы", - сказал Алиев.

Отметим, что ОАО "Азеристиликтеджизат" должно погасить задолженность перед ПО "Азеригаз" до 15 декабря. В противном случае газоснабжение котельных может быть приостановлено. По информации ПО, размер задолженности ОАО составляет 25 миллионов манатов.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)