В ОАО "Азеристиликтеджизат" прокомментировали вопрос задолженности перед ПО "Азеригаз"

Экономика 26 ноября 2021 16:07 (UTC+04:00)
В ОАО "Азеристиликтеджизат" прокомментировали вопрос задолженности перед ПО "Азеригаз"

БАКУ /Trend/ - В ОАО "Азеристиликтеджизат" прокомментировали вопрос задолженности производственному объединению (ПО) "Азеригаз".

Как сообщает Trend, начальник отдела абонентской и клиентской службы ОАО "Азеристиликтеджизат" Рафик Алиев заявил, что ведутся работы по погашению задолженности.

"В настоящее время газ подается во все котельные. Проблем с их газоснабжением нет. Для погашения задолженности, которая сформировалась в нынешнем году, принимаются необходимые меры. У ОАО нет задолженностей за прошлые годы", - сказал Алиев.

Отметим, что ОАО "Азеристиликтеджизат" должно погасить задолженность перед ПО "Азеригаз" до 15 декабря. В противном случае газоснабжение котельных может быть приостановлено. По информации ПО, размер задолженности ОАО составляет 25 миллионов манатов.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Порты Турции перевалили свыше 16 млн тонн грузов из Италии
Порты Турции перевалили свыше 16 млн тонн грузов из Италии
В Нахчыванской АР выросло производство сельхозпродукции
В Нахчыванской АР выросло производство сельхозпродукции
В ОАО &quot;Азеристиликтеджизат&quot; прокомментировали вопрос задолженности перед ПО &quot;Азеригаз&quot;
В ОАО "Азеристиликтеджизат" прокомментировали вопрос задолженности перед ПО "Азеригаз"
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Порты Турции перевалили свыше 16 млн тонн грузов из Италии Турция 16:45
Всемирные соревнования среди возрастных групп в Баку: определились финалисты в прыжках на двойном мини-батуте у мужчин Общество 16:42
В Нахчыванской АР выросло производство сельхозпродукции Экономика 16:41
Всемирные соревнования среди возрастных групп в Баку: определились финалисты в прыжках на акробатической дорожке у женщин Общество 16:32
Песков: Россия продлит цену на газ для Сербии на уровне $270 за 1 тыс. куб. м на полгода Россия 16:25
Владимир Путин: За 9 месяцев текущего года объем товарооборота между Азербайджаном и Россией увеличился на 11% Политика 16:16
В рамках "Марафона занятости" в Азербайджане трудоустроены 1 178 человек Общество 16:16
Азербайджанские гимнасты вышли в финал Всемирных соревнований среди возрастных групп в программе синхронных прыжков на батуте Общество 16:13
Президент Ильхам Алиев: С начала деятельности российских миротворцев в зоне их ответственности серьезных инцидентов не было Политика 16:09
В ОАО "Азеристиликтеджизат" прокомментировали вопрос задолженности перед ПО "Азеригаз" Экономика 16:07
В Баку открылась выставка "Алтай – родина тюрков" (ФОТО) Социум 15:59
В Азербайджане совокупные обязательства банков выросли за год более чем на 15% Финансы 15:48
SOCAR Petroleum сдала в эксплуатацию АЗС в Губадлинском районе Энергетика 15:44
Как "армянская сеть" направляет европейские институты (ФОТО) Политика 15:43
Всемирные соревнования среди возрастных групп в Баку – определились финалисты в индивидуальных прыжках на батуте у мужчин и женщин Общество 15:37
"Биокад" получил патент на вакцину от COVID-19 Россия 15:32
В Сочи началась двусторонняя встреча между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом России Владимиром Путиным (ФОТО/ВИДЕО) Политика 15:31
Ненефтяной экспорт Азербайджана достиг самого высокого уровня с начала года - замминистра Экономика 15:28
Обнародовано текущее состояние дорожных проектов, реализуемых в Карабахе и Восточном Зангезуре (ВИДЕО) Экономика 15:21
Идет проработка вопросов, связанных со встречей в формате "3+3" – Руденко Политика 15:12
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 15:11
В Азербайджане выявлено еще 1 997 случаев заражения коронавирусом, вылечились 2 319 человек Общество 15:08
Порты Турции перевалили более 12 млн тонн грузов из Испании Турция 15:06
Латыши "порвали струны" виолончелей в Баку - мировые хиты с классикой и драйвом поп-рок-шоу (ФОТО/ВИДЕО) Культура 15:00
Россия надеется, что на встрече в Сочи удастся обозначить перспективные направления нормализации отношений между Баку и Ереваном – Руденко Политика 14:50
Обнародована перевалка автомобилей между турецким портом Чешме и греческим Хиосом Турция 14:40
ВОЗ созвала совещание из-за нового штамма коронавируса Европа 14:34
В Баку определились финалисты Всемирных соревнований среди возрастных групп в программе прыжков на двойном мини-батуте у женщин Общество 14:32
Национальный банк Узбекистана стал лидером рынка по объему депозитов Узбекистан 14:23
В Баку продолжаются Всемирные соревнования среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу (ФОТО) Общество 14:13
Фонд аграрного страхования Азербайджана обратился к фермерам Финансы 14:04
Американская гимнастка рассказала о продуктивной подготовке ко Всемирным соревнованиям среди возрастных групп в Баку Общество 13:57
Назван объем перевалки автомобилей между турецким портом Ялова и итальянским Бари Турция 13:53
В Азербайджане сократилось среднее число пользователей на один платежный терминал Финансы 13:50
Обнародован рейтинг банков Узбекистана по суммарным обязательствам Узбекистан 13:46
Контейнерные грузоперевозки между Азербайджаном и Казахстаном за год выросли на треть Транспорт 13:43
Назван объем перевалки нефтепродуктов через терминал Кулеви Энергетика 13:34
Обнародован объем грузоперевозок между Азербайджаном и Туркменистаном Транспорт 13:34
В Азербайджане внесено изменение в программу приема в вузы Общество 13:31
Выросли объемы денежных переводов из Казахстана в Азербайджан Финансы 13:30
Эксперимент двух азербайджанцев из России и Казахстана (ВИДЕО) Звёздный мир 13:28
Утро в Баку - вместо завтрака посмотри "Человек-паук: нет пути домой" (ВИДЕО) Интересное 13:26
В субботу в Баку будет до 13 градусов тепла Общество 13:12
Порты Турции перевалили около 11 млн тонн грузов из Украины Турция 13:07
На Всемирных соревнованиях среди возрастных групп в Баку созданы отличные условия – украинская гимнастка Общество 13:06
Прошла генеральная репетиция оперы "Кёроглу" (ВИДЕО) Культура 13:03
Назван объем перевалки автомобилей между турецким портом Мерсин и итальянским Триестом Турция 13:02
Азербайджан и Румыния обсудили перспективы расширения сотрудничества в сфере «зеленой энергетики» Энергетика 12:55
МВФ обнародовал прогноз по номинальному ВВП Азербайджана до 2025 г. Экономика 12:47
Избран новый президент Федерации шахмат Азербайджана (ФОТО) Общество 12:40
Азербайджанский гимнаст вышел в финал Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку Общество 12:37
В России выявили 34 690 заразившихся коронавирусом за сутки Россия 12:35
Победители конкурсов в честь Года Низами Гянджеви выступили с концертом (ФОТО) Культура 12:29
В Азербайджане военнослужащим могут запретить распространять информацию в соцсетях Политика 12:21
В Грузии за сутки выявлено более 4 тыс. случаев заражения коронавирусом Грузия 12:13
Еврокомиссия предложит ЕС приостановить полеты из юга Африки из-за нового штамма COVID Европа 12:10
Названы банки-лидеры Узбекистана по объему активов Узбекистан 12:04
Доходы Азербайджана от поставок газа по трубопроводам превысили 1,35 млрд манатов Энергетика 11:57
Российская гимнастка рассказала о своих впечатлениях от Баку Общество 11:53
БГУ и Алтайский госуниверситет договорились о сотрудничестве (ФОТО) Общество 11:48
Первый случай инфицирования новым штаммом коронавируса B.1.1.529 выявили в Израиле Израиль 11:45
Венгрия в декабре сможет начать вакцинацию детей в возрасте 5-11 лет Европа 11:40
Завершен уникальный проект по подготовке инновационных учебных пособий для музыкальных школ Азербайджана (ФОТО) Социум 11:39
Порт на северо-западе Турции перевалил более 1 млн тонн грузов Турция 11:32
Специалист Минздрава Ильгар Тахироглу: COVID-19 способен усугубить существующее сердечно-сосудистое заболевание Общество 11:30
Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в город Сочи (ФОТО/ВИДЕО) Политика 11:24
В Национальной арене гимнастики в Баку царит великолепная атмосфера – спортсмен из Казахстана Общество 11:12
Процентные расходы банковского сектора Узбекистана выросли за год более чем на треть Узбекистан 11:07
Российские ученые разработали тест-систему для создания лекарства от COVID-19 Россия 11:04
Выданные физическим и юрлицам Нахчыванской АР кредиты превысили 185 млн манатов Экономика 10:58
Сегодня состоится встреча глав Азербайджана, России и Армении в Сочи Политика 10:54
В Баку откроется выставка известной грузинской художницы Нино Кипшидзе (ФОТО) Культура 10:52
Грузооборот аэропорта Эсенбога Анкары превысил 60 тыс. тонн Турция 10:49
ЕБРР поддержит Грузию в привлечении зарубежных инвестиций Грузия 10:48
Центробанк Азербайджана провел валютный аукцион Экономика 10:45
Переговоры в Сочи: чего ожидать Азербайджану? – АНАЛИЗ Политика 10:42
Азербайджанская нефть подешевела Энергетика 10:39
Официальный курс маната к мировым валютам на 26 ноября Финансы 10:39
Министр обороны Азербайджана посетил новую воинскую часть коммандос (ФОТО/ВИДЕО) Политика 10:34
Инвестиции в основной капитал в Нахчыванской АР незначительно выросли за год Экономика 10:30
В Казахстане изучат вопрос расширения мощностей Шымкентского НПЗ после разработки ТЭО Энергетика 10:29
На востоке Австралии один человек погиб в результате наводнений Европа 10:28
В Баку стартовал второй день 28-х Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу (ФОТО) Общество 10:28
Азербайджан передал армянской стороне двух лиц армянского происхождения Политика 10:19
Азербайджан одной из первых стран мира предпринял шаги для противодействия COVID-19 - ВОЗ Политика 10:12
Доходы Нахчыванской АР от услуг связи и информации выросли за год более чем на 7% ИКТ 10:10
ВВП Нахчыванской АР превысил 2 млрд манатов Экономика 10:07
В Visa назвали основные направления работы в Азербайджане (Эксклюзив) Экономика 10:02
Казахстанское АО закупит стройматериалы Тендеры 09:45
Обнародована перевалка автомобилей между турецким портом Самсун и Новороссийском Турция 09:41
Нефть дешевеет на опасениях сокращения спроса Энергетика 09:30
МИД Азербайджана выразил соболезнования России Политика 09:22
Недалеко от Фиджи произошло землетрясение магнитудой 5,8 Другие страны 09:20
Трудовая миграция из Турции в Грузию значительно возросла Турция 09:13
Турецкий порт Самсун перевалил свыше 8 млн тонн грузов Турция 09:08
В Грузии будут действовать два типа COVID-паспортов Грузия 08:52
К 2030 году до 80% продаж Nissan будет приходиться на электромобили и гибриды В мире 08:48
MasterCard ведет переговоры с Азербайджаном по расширению сотрудничества с МСБ - Эрдем Чакар (Эксклюзив) (ФОТО/ВИДЕО) Экономика 08:27
Иран продолжит сотрудничество с МАГАТЭ Ядерная программа 08:15
"Ривер Плейт" в 36-й раз стал чемпионом Аргентины по футболу Спорт 08:07
Все новости