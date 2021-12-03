БАКУ /Trend/ - В Азербайджане освобождается от НДС продажа автомобилей с электродвигателем.

Это предусматривается законопроектом о внесении изменений в Налоговый кодекс, который обсуждался сегодня в третьем чтении на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, сообщает в пятницу Trend.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

Отметим, что до сегодняшнего дня был освобожден от НДС импорт автомобилей с электродвигателем.

Кроме того, с 1 января 2022 года законопроектом предусматривается освобождение на три года от НДС импорта и продажи гибридных автомобилей, с года выпуска которых прошло не более трех лет и объемом двигателя не более 2500 кубических сантиметров, а также импорта зарядных устройст второго и третьего уровней для автомобилей с электродвигателем.

(Перевод: Нубар Кулузаде)