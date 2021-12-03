Премьер Азербайджана о мерах по пресечению роста цен

БАКУ /Trend/ - В связи с ростом цен правительство Азербайджана принимает и будет принимать все возможные упреждающие меры.

Об этом сказал в пятницу премьер-министр Али Асадов на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент), сообщает Trend.

По его словам, в социальных сетях пользователи выражают обоснованное недовольство ростом цен.

«По подсчетам ООН и других международных организаций, рост цен в мире достиг самого высокого уровня за последние 30 лет. Поэтому будет уделено особое внимание вопросу продовольственной безопасности. В связи с ростом цен правительство Азербайджана принимает и будет принимать все возможные упреждающие меры. Помимо пресечения искусственного роста цен, предлагается вместо импорта увеличить производство», - отметил Асадов.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)