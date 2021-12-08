Освобожденные территории Азербайджана имеют очень большой потенциал с точки зрения обеспечения занятости - министр

БАКУ /Trend/ - Освобожденные от оккупации территории Азербайджана имеют очень большой потенциал с точки зрения обеспечения занятости.

Об этом в ходе выступления в среду на Азербайджанском форуме карьерного роста сказал министр труда и социальной защиты Сахиль Бабаев, сообщает Trend.

Министр отметил, что для правильного использования этого потенциала необходима профессиональная рабочая сила.

«Считаю, что форум будет очень полезным и с этой точки зрения», - подчеркнул Бабаев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова)