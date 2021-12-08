Наша главная цель - облегчить пользователям Google возможности платежей - Джан Авундук

БАКУ / Trend / - Наша главная цель - облегчить пользователям Google возможность совершать платежи независимо от местонахождения.

Как сообщает в среду Trend, об этом сегодня заявил глава стратегии операций Google Pay Джан Авундук во время выступления на 5-м Международном банковском форуме в Баку.

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