Зангезурский коридор откроет новые альтернативы в логистике и торговле - Организация по внешнеэкономическим связям Турции

БАКУ /Trend/ - Зангезурский коридор, который свяжет Турцию и Азербайджан по суше, откроет новые альтернативы в логистике и торговле.

Об этом, выступая на азербайджано-турецко-грузинском бизнес-форуме в Баку, сказал глава Организации по внешнеэкономическим связям Турции Наиль Олпак, сообщает во вторник Trend.

Он отметил, что товарооборот между Азербайджаном и Турцией составляет 2,5 млрд долларов.

"Необходимо усилить сотрудничество в областях сельского хозяйства, инфраструктуры, в горнорудной сфере. С другой стороны, насколько процесс восстановления освобожденных от оккупации территорий важен для Азербайджана, настолько он важен и для всех нас. Мы думаем, что своими проектами сможем оказать этому поддержку. Наряду с инвестиционными проектами, существует и вопрос финансирования. У Турции большой опыт в этой сфере, поэтому считаем, что его применение будет плодотворным и в Азербайджане, и в Грузии", - сказал Олпак.

Отметим, что сегодня в Баку начал работу азербайджано-турецко-грузинский бизнес-форум.

В открытии мероприятия участвуют министр экономики и устойчивого развития Грузии Натиа Турнава, министр торговли Турции Мехмет Муш и министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Бизнес-форум нацелен на дальнейшее усиление трехстороннего сотрудничества между Баку, Тбилиси и Анкарой, являющихся участниками таких важных проектов, как Баку-Тбилиси-Карс, Баку-Тбилиси-Эрзурум, Баку-Тбилиси-Джейхан, Южный газовый коридор. Азербайджано-турецко-грузинский бизнес-форум проводится с 2012 года. Баку принимает седьмой по счету бизнес-форум.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова)