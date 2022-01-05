В Азербайджане с начала 2022 г. аннулированы скидки на перевозку определенных грузов ж/д транспортом - АЖД

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с начала 2022 года аннулированы скидки на перевозку определенных видов грузов железнодорожным транспортом, сообщили Trend в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

По данным ЗАО, пандемия COVID-19 значительно повлияла на глобальную экономику и все сферы общественной жизни.

Напряженность на мировом энергетическом рынке сказалась и на "Азербайджанских железных дорогах", отмечается в сообщении ЗАО.

"Отметим, что тарифы остались стабильными, однако аннулированы скидки на перевозку определенных видов грузов. Экспедиторские компании, которые имеют контракты с ЗАО, были заранее уведомлены об этом согласно нормативным документам", - говорится в сообщении.

В нем подчеркивается, что в ближайшее время планируется проведение встреч и применение индивидуального подхода к крупным экспортерам и импортерам, которые предпочитают перевозку грузов железнодорожным транспортом.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)