Зангезурский коридор еще больше укрепит позиции Турции и Азербайджана на мировой арене - эксперт

БАКУ /Trend/ - Зангезурский коридор еще больше укрепит позиции Турции и Азербайджана на мировой арене.

Об этом сказал Trend научный сотрудник Центра глобального управления Шанхайского университета Селимхан Ениаджун.

По его словам, после обретения Азербайджаном независимости его сотрудничество с Турцией во многих областях прошло путь развития и в полной мере проявилось во время второй Карабахской войны.

"Весь мир увидел, что две страны добились серьезных успехов. Поэтому итоги второй Карабахской войны, такие, в частности, как Зангезурский коридор и другие, играют очень важную роль в шагах, которые предстоит предпринять в будущем.

Зангезурский коридор является важным стратегическим фактором для связки Турции с Азербайджаном через Нахчыван", - сказал Ениаджун.

По словам эксперта, с открытием Зангезурского коридора может быть создан крупнейший в мире торговый коридор, который начнется в Китае, пройдет через Каспийский регион в Турцию, а оттуда - в Восточное Средиземноморье и Северную Европу.

"Это выведет сотрудничество Турции и Азербайджана на совершенно иной этап в экономическом и стратегическом плане, на тот уровень, который еще больше укрепит позиции двух стран на мировой арене. Именно по этой причине Армения в настоящее время противится открытию этого коридора", - сказал Ениаджун.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)