В Азербайджане можно вернуть НДС при оплате медуслуг - Госналоговая служба

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане можно вернуть НДС при оплате медицинских услуг, сказали в пятницу Trend в Государственной налоговой службе при министерстве экономики Азербайджана.

По ее данным, изменения в Налоговый кодекс направлены на стимулирование предпринимательства, развитие налогооблагаемой базы, совершенствование механизмов учета, налогообложения и контроля, а также налоговых льгот.

"Расширение применения кассовых аппаратов нового поколения окажет положительное влияние на проект ƏDV gerial (возврат НДС). С целью прозрачности оборота в сфере услуг, оказываемых медицинскими учреждениями, в этой области также применен механизм возврата НДС", - сказали в Госналоговой службе.

В ведомстве отметили, что с начала 2022 года НДС нельзя будет вернуть за покупку автомобилей, алкогольных напитков и табачных изделий.

"Учитывая, что алкогольные напитки и табачные изделия являются продукцией, отрицательно влияющей на здоровье населения, применение стимулирующих мер в виде возврата НДС считается нецелесообразным", - отметили в Госналоговой службе.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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