БАКУ /Trend/ - В Азербайджане разработан модульный проект системы управления пограничными рисками.

Об этом на своей официальной странице в Twitter написал председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана Сафар Мехтиев, передает Trend.

"Для обеспечения пропуска грузовых автомобилей, осуществляющих импортно-экспортные операции, через риск-ориентированную автоматизированную систему разработан модульный проект системы управления пограничными рисками, который был протестирован и в настоящее время осуществляется поэтапное внедрение", - отметил глава ГТК.