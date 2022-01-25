Новый автомобильный мост между Ираном и Азербайджаном будет построен до конца года - Шахин Мустафаев

БАКУ /Trend/ - Строительство нового автомобильного моста через реку Астарачай между Ираном и Азербайджаном будет завершено до конца года. Об этом заявил во вторник на брифинге вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев.

"Сегодня состоится закладка фундамента моста, который будет построен и сдан в эксплуатацию в короткие сроки, а именно до конца этого года", - сказал Мустафаев.

Ожидается, что сегодня, 25 января, состоится церемония закладки фундамента автомобильного моста через реку Астарачай, в которой примут участие вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев и министр дорог и градостроительства Ирана Рустам Гасеми.

В церемонии также примут участие представители делегаций Азербайджана и Ирана.

Напомним, что в связи с истечением срока эксплуатации и непригодностью существующего моста через реку Астарачай возникла необходимость в строительстве нового автомобильного моста на территории пункта пропуска Астара (Азербайджан) - Астара (Иран).

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)