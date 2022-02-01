Названы российские компании, которые посетят Азербайджан в феврале с бизнес-миссией
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Азербайджанец признан лучшим в мире периода пандемии! История успеха "с нуля" в интервью с Адилем Абдуллаевым (ВИДЕО, ФОТО)
ООН и Азербайджан обнародуют совместный план действий на 2022 г. в ближайшее время - резидент-координатор
В Азербайджане начало вещание первое радио тюркоязычных стран действующее в формате «Азербайджан/Тюркский мир»!
Национальный олимпийский комитет Азербайджана неизменно придерживается ценностей олимпизма - Чингиз Гусейнзаде
Благодаря усилиям Президента Ильхама Алиева термин "Зангезурский коридор" прочно вошел в международный лексикон – народный писатель Натиг Расулзаде
Holcim и Bloomberg Медиа совместно изучают систему циркулярных городов с помощью созданного барометра
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В Госагентстве медико-социальной экспертизы и реабилитации Азербайджана прием будет проводиться онлайн