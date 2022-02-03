Прибывшие в Азербайджан сотрудники венгерских компаний готовы участвовать в восстановлении освобожденных территорий

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Азербайджан прибыли сотрудники 24 венгерских компаний, которые готовы участвовать в процессе восстановления освобожденных территорий Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом заявил в четверг министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сиярто на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.

Министр отметил, что венгерские компании готовы участвовать в восстановлении инфраструктуры на освобожденных территориях, строительстве объектов водоснабжения, предприятий по производству оборудования для использования альтернативных источников энергии, реставрации культурных и религиозных памятников.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)