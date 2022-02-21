В Азербайджане сократилась доля наличных денег в обращении - Микаил Джаббаров

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане доля наличных денег в обращении в национальной валюте сократилась с 60,1 процента в 2017 году до 45,8 процента - в 2021 году.

Как передает Trend, об этом написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров

"Сокращение использования наличных денег является важным показателем снижения масштабов теневой экономики", - говорится в публикации.

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)