В Азербайджане ведется работа по созданию Фонда развития МСБ - Орхан Мамедов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане ведется работа по созданию Фонда развития малого и среднего бизнеса (МСБ).

Об этом сказал во вторник председатель правления Агентства Азербайджана по развитию МСБ Орхан Мамедов на бизнес-форуме ЕС-Азербайджан, передает Trend.

"Надеюсь, что этот фонд станет дополнительным финансовым ресурсом для малого и среднего бизнеса в Азербайджане. Ожидается, что он также будет предлагать малым и средним предприятиям гранты и техническую помощь", - сказал Мамедов.

Глава правления добавил, что фонд позволит привлечь других местных и международных акционеров к мобилизации дополнительных финансовых ресурсов.

По его словам, капитал фонда будет формироваться за счет государственного бюджета и средств местных и иностранных инвесторов.

В дальнейшем будет поощряться увеличение уставного капитала за счет частного сектора в целях обеспечения устойчивого развития фонда, отметил Мамедов.

Деятельность фонда будет состоять в основном в предоставлении инвестиций, грантов и технической помощи микро-, малым и средним предприятиям, действующим в Азербайджане, добавил глава правления агентства.