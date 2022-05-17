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Восстановление Карабаха станет движущей силой в расширении доступа МСБ к финансированию - председатель агентства

Экономика Материалы 17 мая 2022 18:15
Восстановление Карабаха станет движущей силой в расширении доступа МСБ к финансированию - председатель агентства

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - Восстановление Карабаха станет движущей силой в расширении доступа малого и среднего бизнеса (МСБ) к финансированию.

Об этом сказал во вторник председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана Орхан Мамедов на бизнес-форуме ЕС-Азербайджан, передает Trend.

“Благодаря восстановительным работам в освобожденном от оккупации Карабахе и его последующей реинтеграции в общую экономическую цепочку создания стоимости, мы ожиданием расширения доступа малого и среднего бизнеса к финансированию”, - сказал Мамедов.

Он отметил усилия правительства в этом направлении и добавил, что в ближайшие годы поддержка МСБ в Азербайджане будет усилена путем внедрения альтернативных способов финансирования.

Председатель правления Агентства выразил уверенность, что совместные усилия правительства, общественных институтов и международных организаций поспособствуют дальнейшему расширению доступа МСБ к финансированию.

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