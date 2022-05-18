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Ряд британских специализированных компаний поделятся своим опытом с Азербайджаном - Джеймс Шарп (ФОТО)

Экономика Материалы 18 мая 2022 16:47
Ряд британских специализированных компаний поделятся своим опытом с Азербайджаном - Джеймс Шарп (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Шесть британских компаний, специализирующихся в сферах интеллектуального сельского хозяйства, устойчивого управления водными ресурсами и на решениях для питания растений, поделятся своим опытом с азербайджанскими компаниями.

Об этом написал в Twitter посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп.

"Рад впервые представлять свой национальный стенд на выставке CaspianAgro", - говорится в публикации.

Отметим, что 18 мая в Baku Expo Center открылись 15-я международная сельскохозяйственная выставка Caspian Agro и 27-я международная выставка пищевой промышленности InterFood Azerbaijan.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)

Ряд британских специализированных компаний поделятся своим опытом с Азербайджаном - Джеймс Шарп (ФОТО)
Ряд британских специализированных компаний поделятся своим опытом с Азербайджаном - Джеймс Шарп (ФОТО)
Ряд британских специализированных компаний поделятся своим опытом с Азербайджаном - Джеймс Шарп (ФОТО)
Ряд британских специализированных компаний поделятся своим опытом с Азербайджаном - Джеймс Шарп (ФОТО)
Ряд британских специализированных компаний поделятся своим опытом с Азербайджаном - Джеймс Шарп (ФОТО)
Ряд британских специализированных компаний поделятся своим опытом с Азербайджаном - Джеймс Шарп (ФОТО)
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