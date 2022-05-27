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Азербайджан и ОИС обсудили возможности реализации совместных проектов в сфере МСБ

Экономика Материалы 27 мая 2022 10:09
Азербайджан и ОИС обсудили возможности реализации совместных проектов в сфере МСБ

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) продолжает проводить встречи с местными и зарубежными предпринимателями в целях расширения связей и реализации новых бизнес-инициатив, сообщили в пятницу Trend в агентстве.

В сообщении отмечается, что председатель правления Агентства Азербайджана по развитию МСБ Орхан Мамедов встретился с президентом Молодежного форума Организации исламского сотрудничества Тахой Айхан.

На встрече было выражено удовлетворение развитием сотрудничества между агентством и организацией, а также состоялся обмен мнениями о возможностях расширения связей и реализации совместных проектов.

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