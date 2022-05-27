Работы в рамках II этапа строительства ж/д Горадиз-Агбенд продолжаются ускоренными темпами (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Работы в рамках первого этапа строительства железнодорожной линии Горадиз-Агбенд завершены на 90 процентов.

Об этом передает в пятницу Trend со ссылкой на Рабочую группу по транспорту, связи и высоким технологиям Межведомственного центра, действующего при Координационном штабе, созданном в связи с решением в централизованном порядке вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Сообщается, что в рамках второго этапа реализации проекта ускоренными темпами продолжаются работы по строительству участка железнодорожной линии протяженностью 55 километров, на котором расположены станции Солтанлы, Гумлаг, Хакари и Миндживан.

В настоящее время рабочие поезда отправляются со станции Горадиз и доставляют необходимые для строительства материалы на станции Марджанлы, Махмудлу, Солтанлы и Гумлаг. На этом участке железной дороги планируется строительство одного тоннеля, 15 мостов, семи путепроводов. На данном этапе земляные работы выполнены на 28 процентов, строительство искусственных сооружений завершено на 33 процента, элементов верхнего строения пути - на 20 процентов.

Длина железнодорожной линии Горадиз-Агбенд, фундамент которой был заложен Президентом Ильхамом Алиевым 14 февраля 2021 года, по оси составляет 110,4 километра.

Строительные работы проводятся в три этапа. Первый этап охватывает участок железной дороги протяженностью 30 километров и станции Горадиз, Марджанлы, Махмудлу, второй этап - участок железнодорожной линии протяженностью 55 километров и станции Солтанлы, Гумлаг, Хякяри и Миндживан, третий этап - участок железной дороги 25,4 километра от станции Миндживан до станций Бартаз и Агбенд.

В рамках проекта планируется строительство девяти станций (Горадиз, Марджанлы, Махмудлу, Солтанлы, Гумлаг, Хакари, Минсиван, Бартаз, Агбенд), трех тоннелей, 41 моста, трех галерей, семи путепроводов и около 300 искусственных инженерных сооружений. Работы по строительству железнодорожной линии ведутся параллельно с процессом разминирования.

Третий этап (85-110,4 км) охватывает станции Миндживан, Бартаз и Агбенд. В настоящее время на этой территории ведется подготовка к работам по разминированию.

Строительно-монтажные работы по проекту планируется завершить в 2023 году.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)