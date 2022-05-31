Доходы госбюджета Азербайджана на 2021 г. превысили прогнозный показатель

БАКУ /Trend/ - Доходы государственного бюджета Азербайджана в 2021 году превысили прогноз на 3,8 процента. Основными источниками роста доходов госбюджета стали налог на прибыль по долевому распределению продукции, налог на добавленную стоимость (НДС), подоходный налог, таможенные пошлины и госпошлины.

Как сообщает Trend, об этом заявил во вторник председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов во время обсуждения законопроекта "Об исполнении государственного бюджета Азербайджана на 2021 год" на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).

Он отметил, что прогноз по поступлениям от платных услуг бюджетных организаций, дивидендам от предприятий, в акциях которых есть доля государства, и от сдачи в аренду земель, находящихся в государственной собственности, в целом не были выполнен на сумму 130 миллионов манатов.

По его словам, на фоне роста среднегодовых цен на нефть в отчетном году прогноз доходов по нефтяному сектору выполнен с дефицитом из-за экономии суммы трансферта из Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) в госбюджет.

«При этом хочу подчеркнуть, что бюджетные выплаты по нефтяному сектору в 2021 году, помимо прогноза, также снизились по сравнению с 2019 и 2020 годами», - добавил Гюльмамедов.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)