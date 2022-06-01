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Официальный курс маната к мировым валютам на 1 июня

Экономика Материалы 1 июня 2022 09:16
Официальный курс маната к мировым валютам на 1 июня

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на первое июня 2022 года установлен на уровне 1,7 и 1,8213 маната соответственно, сообщает в среду Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на среду:

Валюты

Курс

1 доллар США

USD

1,7

1 евро

EUR

1,8213

1 австралийский доллар

AUD

1,2186

1 аргентинский песо

ARS

0,0141

1 белорусский рубль

BYN

0,6186

1 бразильский реал

BRL

0,3590

1 дирхам ОАЭ

AED

0,4628

1 южноафриканский ранд

ZAR

0,1085

100 южнокорейских вон

KRW

0,1364

1 чешская крона

CZK

0,0737

100 чилийских песо

CLP

0,2064

1 китайский юань

CNY

0,2539

1 датская крона

DKK

0,2448

1 грузинский лари

GEL

0,5629

1 гонконгский доллар

HKD

0,2167

1 индийская рупия

INR

0,0219

1 британский фунт стерлингов

GBP

2,1391

100 индонезийских рупий

IDR

0,0117

100 иранских риалов

IRR

0,0040

1 шведская крона

SEK

0,1737

1 швейцарский франк

CHF

1,7680

1 израильский шекель

ILS

0,5123

1 канадский доллар

CAD

1,3422

1 кувейтский динар

KWD

5,5546

1 казахский тенге

KZT

0,0040

1 кыргызский сом

KGS

0,0207

100 ливанских фунтов

LBP

0,1126

1 малайзийский ринггит

MYR

0,3874

1 мексиканский песо

MXN

0,0864

1 молдавский лей

MDL

0,0893

1 египетский фунт

EGP

0,0915

1 норвежская крона

NOK

0,1809

100 узбекских сомов

UZS

0,0154

1 польский злотый

PLN

0,3973

1 российский рубль

RUB

0,0272

1 сингапурский доллар

SGD

1,2375

1 саудовский риал

SAR

0,4533

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2,2945

1 турецкая лира

TRY

0,1037

1 тайваньский доллар

TWD

0,0583

1 таджикский сомони

TJS

0,1449

1 новый туркменский манат

TMT

0,4857

1 украинская гривна

UAH

0,0575

100 японских йен

JPY

1,3154

1 новозеландский доллар

NZD

1,1035

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