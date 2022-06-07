В ряде бакинских отелей многократно возросли цены

БАКУ /Trend/ - В связи с предстоящим Гран-при Азербайджана «Формулы-1» повысились цены в отелях Баку.

Об этом сказал Trend во вторник председатель правления Ассоциации отелей и ресторанов Азербайджана, исполнительный директор Ассоциации экотуризма Самир Дюбенди.

«Согласно нашим мониторингам, в сетевых отелях, расположенных вблизи территории, где пройдет гонка, почти нет мест. Ряд отелей, расположенных в центре города, в Ичеришехер, повысил цены в эти дни в десятки раз по сравнению с ценами в обычные дни. Естественно, во время соревнований цены в отелях растут. Так происходит во всем мире», - сказал он.

Дюбенди сказал, что те, кто приезжает посмотреть "Формулу-1", как правило, фанаты гонки с высокими финансовыми возможностями и предпочитают высококлассные отели.

«В предыдущий раз, когда в нашей стране проходили гонки Формулы-1, не было такой разницы в ценах, как в этом году. Основной причиной этого было небольшое число посетителей в отелях во время пандемии. В настоящее время туризм восстанавливается», - отметил он.

Отметим, что Гран-при Азербайджана «Формулы-1» пройдет в Баку 10-12 июня.

(Перевод: Фидан Мустафаева)