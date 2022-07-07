Турция за год увеличила экспорт продукции оборонной промышленности почти наполовину

БАКУ /Trend/ - В январе - июне 2022 года Турция увеличила экспорт продукции оборонной промышленности на 47,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,98 миллиарда долларов.

Как передает в четверг Trend, об этом сообщили TurkicWorld в министерстве торговли Турции.

«В июне 2022 года экспорт продукции оборонной промышленности Турции составил 315 миллионов долларов, что на 42,2 процента превышает показатель аналогичного периода прошлого года», - говорится в сообщении ведомства.

В последние 12 месяцев (июнь 2021 - июнь 2022 годов) Турция экспортировала продукцию оборонной промышленности на сумму 3,9 миллиарда долларов.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)