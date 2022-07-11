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Началась транспортировка автомобилей мировых брендов через Бакинский порт (ФОТО)

Экономика Материалы 11 июля 2022 14:39
Началась транспортировка автомобилей мировых брендов через Бакинский порт (ФОТО)

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Бакинский международный морской торговый порт предлагает логистическим компаниям современные услуги и возможности перевозки транспортных средств автомобильным, железнодорожным и морским транспортом.

Об этом сообщили Trend в пресс-службе Бакинского порта.

Нидерландская компания Cabooter Group в сотрудничестве с Бакинским портом и ООО Port Bonded Services приступила к доставке автомобилей известных брендов, таких как Mercedes Benz и BMW, с европейского рынка потребителям в Азии через Бакинский порт.

Роль Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора) в глобальной логистике возрастает и выходит на новый этап развития. Бакинский порт становится важным мультимодальным логистическим хабом, соединяющим Азию и Европу и улучшающим региональную связанность.

Началась транспортировка автомобилей мировых брендов через Бакинский порт (ФОТО)
Началась транспортировка автомобилей мировых брендов через Бакинский порт (ФОТО)
Началась транспортировка автомобилей мировых брендов через Бакинский порт (ФОТО)
Началась транспортировка автомобилей мировых брендов через Бакинский порт (ФОТО)
Началась транспортировка автомобилей мировых брендов через Бакинский порт (ФОТО)
Началась транспортировка автомобилей мировых брендов через Бакинский порт (ФОТО)
Началась транспортировка автомобилей мировых брендов через Бакинский порт (ФОТО)
Началась транспортировка автомобилей мировых брендов через Бакинский порт (ФОТО)
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