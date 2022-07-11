Началась транспортировка автомобилей мировых брендов через Бакинский порт (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Бакинский международный морской торговый порт предлагает логистическим компаниям современные услуги и возможности перевозки транспортных средств автомобильным, железнодорожным и морским транспортом.

Об этом сообщили Trend в пресс-службе Бакинского порта.

Нидерландская компания Cabooter Group в сотрудничестве с Бакинским портом и ООО Port Bonded Services приступила к доставке автомобилей известных брендов, таких как Mercedes Benz и BMW, с европейского рынка потребителям в Азии через Бакинский порт.

Роль Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора) в глобальной логистике возрастает и выходит на новый этап развития. Бакинский порт становится важным мультимодальным логистическим хабом, соединяющим Азию и Европу и улучшающим региональную связанность.