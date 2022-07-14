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Между азербайджанским НИИ и латвийским вузом подписан меморандум о взаимопонимании (ФОТО)

Экономика Материалы 14 июля 2022 13:47
Между азербайджанским НИИ и латвийским вузом подписан меморандум о взаимопонимании (ФОТО)

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В Баку подписан меморандум о взаимопонимании между Латвийским университетом наук о жизни и технологий и Научно-исследовательском институтом овощеводства при министерстве сельского хозяйства Азербайджана.

Об этом, как сообщает в четверг Trend, написал министр сельского хозяйства Латвии Герхардс Каспарс в Facebook.

Документ подписан в рамках его визита в Азербайджан.

«На встрече министра сельского хозяйства Азербайджана Инама Керимова и министра сельского хозяйства Латвии подписан меморандум о взаимопонимании между Латвийским университетом наук о жизни и технологий и Научно-исследовательском институтом овощеводства при министерстве сельского хозяйства Азербайджана», - говорится в публикации.

Между азербайджанским НИИ и латвийским вузом подписан меморандум о взаимопонимании (ФОТО)
Между азербайджанским НИИ и латвийским вузом подписан меморандум о взаимопонимании (ФОТО)
Между азербайджанским НИИ и латвийским вузом подписан меморандум о взаимопонимании (ФОТО)
Между азербайджанским НИИ и латвийским вузом подписан меморандум о взаимопонимании (ФОТО)
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