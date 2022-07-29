ЦБА закрыл валютную позицию Международного банка Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Центробанк Азербайджана (ЦБА) закрыл открытую валютную позицию Международного банка Азербайджана (МБА).

Как сообщает Trend, об этом сказал в пятницу на пресс-конференции председатель правления Центробанка ЦБА Талех Кязымов.

По его словам, Центробанк продал валюту на эту сумму из своих резервов, чтобы МБА закрыл валютную позицию.

"В настоящее время такая ситуация не наблюдается ни в одном азербайджанском банке. Открытая валютная позиция Международного банка Азербайджана уже закрыта, и соблюдаются все пруденциальные нормативы. Хотя мы прогнозировали восстановление нашей валютной позиции за два месяца, мы уже восстановили ее за один месяц. Этот шаг был сделан с точки зрения поддержки финансового сектора", - сказал Кязымов.

Напомним, что ранее ЦБА продал ОАО "Международный банк Азербайджана" 236 миллионов долларов для регулирования открытой валютной позиции банка.