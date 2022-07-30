Товарооборот между Азербайджаном и Чехий возвращается к допандемическому уровню

БАКУ /Trend/ - Товарооборот между Азербайджаном и Чехией в январе - мае 2022 года вырос на 104 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Об этом сказал в интервью Trend посол Чешской Республики в Азербайджане Милан Седлачек.

"Торгово-экономическое сотрудничество является одним из главных приоритетов наших двусторонних отношений. Несмотря на усилия правительств двух стран, пандемия COVID-19 существенно повлияла на динамику торговли между Азербайджаном и Чехией", - сказал Седлачек.

По словам посла, отсутствие прямых авиарейсов между столицами двух государств на протяжении почти трех лет также является фактором, который несколько ограничил деловые отношения и затруднил транспортные перевозки.

Посол отметил, что статистика товарооборота между Азербайджаном и Чехией по итогам января - мая 2022 года указывает на постепенное возвращение к показателям до пандемии коронавируса.

У частного сектора Азербайджана и Чехии есть огромные возможности для расширения сотрудничества с целью укрепления торговых отношений между двумя странами, отметил дипломат.

"Мы рассчитываем на новые инвестиционные возможности для чешских компаний в Азербайджане в сферах связи и энергетики", - сказал Седлачек.

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