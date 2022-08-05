Председатель правления ЦБ Азербайджана встретился с руководителями инвесткомпаний

БАКУ /Trend/ - Председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов встретился с руководителями инвестиционных компаний, передает Trend со ссылкой на ЦБА.

Цель встречи - обсуждение вопросов повышения роли и институционального развития рынка капитала в экономике Азербайджана, модернизации инфраструктуры рынка ценных бумаг, совершенствования процессов регулирования и контроля в секторе в соответствии с международными стандартами.

Кязымов на встрече отметил, что в результате реализуемых реформ и политики развития в Азербайджане обеспечена макроэкономическая и финансовая стабильность.

Председатель ЦБА подчеркнул особое значение работы по дальнейшему усилению ведущей роли финансовых рынков в Азербайджане, в частности, по формированию рынка капитала, соответствующего международным стандартам и обеспечивающего широкие возможности финансирования экономики, и созданию механизмов капитализации, обеспечивающих трансформацию накоплений населения в инвестиции.

В свою очередь, руководители инвестиционных компаний высказали свои мнения по текущим и стратегическим вопросам развития рынка капитала, улучшения рыночной инфраструктуры и продвижения на рынке.

В рамках встречи состоялся обмен мнениями с представителями инвестиционных компаний по вопросам совершенствования нормативно-правовой базы и механизмов регулирования на рынке капитала, повышения роли финансового посредничества, стимулирования деятельности инвестиционных фондов, оптимизации систем клиринга и расчетов с ценными бумагами, формирования стимулирующего налогового климата на рынке ценных бумаг, расширения ассортимента инвестиционных ценных бумаг, торгуемых на фондовой бирже.