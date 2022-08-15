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Веронский Евразийский экономический форум впервые пройдет в Баку

Экономика Материалы 15 августа 2022 16:35 (UTC +04:00)
Веронский Евразийский экономический форум впервые пройдет в Баку

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - XV Веронский Евразийский экономический форум пройдет в столице Азербайджана Баку, сообщает Trend со ссылкой на организатора.

Мероприятие состоится 27-28 октября 2022 года.

"В 2022 году в столице Азербайджана пройдет Евразийский экономический форум с целью содействия деловому диалогу в Большой Евразии. Выбор Баку не случаен. Азербайджан подтверждает свое важное и значимое международное присутствие, усиленное его собственным большим торгово-экономическим потенциалом", - говорится в сообщении.

Согласно источнику, участники форума подробно расскажут о своем видении перспектив и возможностей Азербайджана и его растущей экономики в динамично меняющемся мире.

Twitter: @mariiiakhm

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