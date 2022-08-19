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Российская компания продолжает производство вагонов для бакинского метро (ФОТО)

Экономика Материалы 19 августа 2022 11:29 (UTC +04:00)
Российская компания продолжает производство вагонов для бакинского метро (ФОТО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - На предприятии "Метровагонмаш", входящем в состав российского АО "Трансмашхолдинг", продолжается производство отвечающих современным стандартам вагонов типа 81-760.B/761.B/763.B для ЗАО "Бакинский метрополитен".

Об этом Trend сообщили в пятницу в пресс-службе ЗАО "Бакинский метрополитен".

В соответствии с трехлетним контрактом, заключенным в октябре 2019 года, вышеупомянутая компания в течение 2020-2022 годов должна ежегодно обеспечивать ЗАО "Бакинский метрополитен" 20 вагонами, в целом это 60 новых вагонов. 40 вагонов уже были доставлены в Баку и выпущены на линии после наладки и испытаний.

Что касается поставок партии вагонов в текущем году, предприятие-поставщик, завершив работы по монтажу, сборке и т.д., в ближайшее время начнет испытания. Затем с участием представителей ЗАО "Бакинский метрополитен" будут проведены окончательные испытания и приемка вагонов.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

Российская компания продолжает производство вагонов для бакинского метро (ФОТО)
Российская компания продолжает производство вагонов для бакинского метро (ФОТО)
Российская компания продолжает производство вагонов для бакинского метро (ФОТО)
Российская компания продолжает производство вагонов для бакинского метро (ФОТО)
Российская компания продолжает производство вагонов для бакинского метро (ФОТО)
Российская компания продолжает производство вагонов для бакинского метро (ФОТО)
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