Российская компания продолжает производство вагонов для бакинского метро (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На предприятии "Метровагонмаш", входящем в состав российского АО "Трансмашхолдинг", продолжается производство отвечающих современным стандартам вагонов типа 81-760.B/761.B/763.B для ЗАО "Бакинский метрополитен".

Об этом Trend сообщили в пятницу в пресс-службе ЗАО "Бакинский метрополитен".

В соответствии с трехлетним контрактом, заключенным в октябре 2019 года, вышеупомянутая компания в течение 2020-2022 годов должна ежегодно обеспечивать ЗАО "Бакинский метрополитен" 20 вагонами, в целом это 60 новых вагонов. 40 вагонов уже были доставлены в Баку и выпущены на линии после наладки и испытаний.

Что касается поставок партии вагонов в текущем году, предприятие-поставщик, завершив работы по монтажу, сборке и т.д., в ближайшее время начнет испытания. Затем с участием представителей ЗАО "Бакинский метрополитен" будут проведены окончательные испытания и приемка вагонов.

(Перевод: Нубар Кулузаде)