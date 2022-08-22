На швейной фабрике в селе Агалы обеспечены работой 12 местных жителей (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На швейной фабрике "Gillmed", первом производственном предприятии в селе Агалы Зангиланского района, обеспечены работой 12 жителей села.

Как сообщили Trend в понедельник в Агентстве развития малого и среднего бизнеса Азербайджана, продолжаются бизнес-тренинги с целью поддержки обеспечения самозанятости жителей села.

На фабрике, созданной на основе государственно-частного партнерства при поддержке агентства, производятся текстильные изделия медицинского назначения, медицинские маски и бахилы, униформа. В настоящее время предприятие ежедневно выпускает более 8000 единиц медицинских масок и других текстильных изделий медицинского назначения.

Завод нацелен на увеличение числа сотрудников до 50 и расширение производства.

Отметим, что в мае этого года Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с производственным процессом швейной фабрики "Gillmed" в селе Агалы.

(Перевод: Нубар Кулузаде)