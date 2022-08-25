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Названо число привлеченных к дорожным работам в Карабахе турецких компаний

Экономика Материалы 25 августа 2022 13:01 (UTC +04:00)
Названо число привлеченных к дорожным работам в Карабахе турецких компаний

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Самир Али
Самир Али
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БАКУ /Trend/ - Строительство дорожной инфраструктуры на освобожденных территориях Азербайджана ведется азербайджанскими и турецкими компаниями.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов.

Он отметил, что в этих работах задействованы пять турецких компаний.

"В строительстве остальных дорог участвуют структуры Государственного агентства автомобильных дорог и другие азербайджанские компании. В работах в дорожной системе ни одна иностранная государственная компания не задействована", - сказал Мамедов.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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