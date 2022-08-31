Начаты работы по восстановлению водоснабжения города Лачин, сел Забух и Сус (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - С 26 августа инженерно-технический персонал ОАО "Азерсу" и группа аварийно-восстановительной бригады начали работы с целью восстановления питьевого водоснабжения возвращенных под полный контроль Азербайджана города Лачин, сел Забух и Сус.

Как сообщили Trend в Координационном штабе, созданном в связи с централизованным решением вопросов на освобожденных территориях Азербайджана, в целях обеспечения стабильной питьевой водой объектов военного и гражданского назначения первоначально были проведены инспекционные работы на источнике воды, магистральном водопроводе и других гидротехнических сооружениях. Было обнаружено, что субартезианские скважины, насосная станция и другие гидротехнические сооружения, снабжающие город Лачин питьевой водой, целенаправленно выведены из строя, насосы демонтированы. При этом магистральный пояс намеренно разрушен в нескольких местах, в одной точке внутри пояса помещен большой пень.

31 августа в результате напряженной работы специалистов, направленных в Лачин, была обеспечена подача воды в город из альтернативного источника. Для обеспечения водой личного состава, выполняющего служебные обязанности в городе, а также принимающего участие в восстановительных работах, установлена водонапорная башня, водоснабжение осуществляется посредством трех привлеченных на территорию машин с водой.

В настоящее время инженерно-технический персонал ОАО "Азерсу", аварийно-восстановительная бригада продолжают неотложные мероприятия по проверке и восстановлению систем питьевого водоснабжения города Лачин.

Напомним, что в 2021 и 2022 годах в рамках неотложных мер ОАО "Азерсу" на территории Лачинского района были проложены водопроводные линии протяженностью 13 километров с трубами различного диаметра, объекты, действующие на территории, обеспечены устойчивой питьевой водой. В то же время в 3 точках установлены водонапорные башни, чтобы при необходимости обеспечить транспортировку воды машинами. За прошедший период Кяльбаджарским участком водоканала обслуживался и Лачинский район.

Отметим, что ОАО "Азерсу" в настоящее время осуществляет непрерывную деятельность в Кяльбаджарском и Зангиланском районах, городе Шуша и поселке Гадрут.

(Перевод: Нубар Кулузаде)