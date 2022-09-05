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Азербайджан и Япония обсудили развитие экономического сотрудничества

Экономика Материалы 5 сентября 2022 16:29 (UTC +04:00)
Азербайджан и Япония обсудили развитие экономического сотрудничества

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Делегация во главе с сопредседателем Государственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Японией, председателем японско-азербайджанского экономического комитета, заместителем председателя корпорации ITOCHU Йошихиса Сузуки побывала в министерстве экономики, передает Trend со ссылкой на минэкономики Азербайджана.

Стороны обсудили экономическое сотрудничество, в частности увеличение торговли и инвестиций, укрепление договорно-правовой базы, сотрудничество в области “зеленой энергии”, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес

Было отмечено, что Азербайджан придает большое значение развитию связей с Японией, расширению экономического сотрудничества.

На встрече также была подчеркнута важность укрепления торгового партнерства.

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