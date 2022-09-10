Компаниям из Пакистана предложено воспользоваться бизнес-средой в промзонах и агропарках Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Пакистанским компаниям предложено воспользоваться бизнес-средой в промышленных зонах и агропарках Азербайджана, сообщили Trend в пресс-службе Сумгайытского химического промышленного парка.

Как сообщили в промпарке, 17 августа представители нескольких компаний из Пакистана, задействованных в пищевой, строительной, мебельной и других сферах, посетили Сумгайытский химический промпарк и обсудили возможности совместного сотрудничества.

Представители компаний были проинформированы о благоприятных инвестиционных возможностях, созданных для предпринимателей в промышленных зонах и агропарках Азербайджана.

Пакистанские бизнесмены также ознакомились с работой, проводимой в Сумгайытском химико-промышленном парке, производственным процессом в ООО "ALCO", являющемся производителем различных смазочных материалов и антифриза по немецким и итальянским технологиям.

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