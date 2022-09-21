Турция планирует начать использовать собственный природный газ в марте следующего года - министр

БАКУ /Trend/ - Турция планирует начать использовать собственный природный газ в марте следующего года.

Как сообщает Trend со ссылкой на TurkicWorld, об этом сказал министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

Он отметил, что готов 140-километровый участок трубопровода, который будет транспортировать газ с месторождения в Черном море до местечка Фильос города Зонгулдак. «Готовы почти 70 процентов трубопровода. Остался только 20-25-километровый участок, строительство которого будет завершено в октябре. Ожидается, что работы на суше будут завершены в ноябре этого года», - сказал Донмез.

Министр, посетивший судно Castorone, используемое для строительства 170-километрового трубопровода от газового месторождения Сакарья до Фильоса, добавил, что суда, которые будут прокладывать сигнальные кабели, в настоящее время отправляются в места выполнения своих задач.

(Перевод: Фидан Мустафаева)